Газета «Маслянинский льновод»

Отражение добра
В рамках традиционной акции «Социальный контракт помог нашей семье – мы поможем другим», приуроченной к декаде инвалидов, семья Маниных оказывает помощь соседке – инвалиду второй группы, ветерану труда Анне Федоровне Рудиной.
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Не в саду, не в огороде, а в редакции – итоги!
В канун районного Дня урожая были подведены итоги садово-огородных сюжетов, запечатленных в кадре.
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Победы Надежды
11 августа 2016 года на базу санатория «Обские Волны» Ордынского района показать своё мастерство прибыли 35 операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, победители районных конкурсов из 22-х районов области.
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Черепаха – символ движения
Пейнтбол– тактическая командная спортивная игра, главной отличительной особенностью которой, является использование оружия, но в этой игре нет пуль, оружия или других пугающих устройств. Теперь площадка, где можно поиграть в пейнтбол открыта и в нашем районе.
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Уборка началась
На прошлой неделе хлеборобы «Сибирской Нивы» приступили к обмолоту озимой пшеницы. На 10 августа обмолочено 1654 гектара. Урожайность составляет 32,3 центнера, что на 1,4 центнера меньше, чем в 2015 году. Оставалось убрать около 400 гектаров озимой пшеницы на Елбанском отделении предприятия.
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Тара для ПЭТ
На прошлой неделе предприятием по сбору мусора «Чистый город» в поселке были установлены сетки по сбору ПЭТ (полиэтиленовой тары).
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Прямой разговор с Главой
Уважаемые маслянинцы и гости нашего района!
Во вторник, 23 августа, редакция газеты «Маслянинский льновод» совместно с администрацией Маслянинского района проводит «Прямой телефон» с Главой района. В этот день с 9.00 до 10.00 вы можете позвонить по телефону 21-418 и задать любой интересующий вас...
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Их всё меньше. Связь всё лучше
Недавно страна отметила профессиональный праздник связистов. Редакция поздравила работников маслянинского узла связи с этим событием и попросила начальника участка Алексея Александровича Гладышева рассказать о последних производственных событиях, ближайших планах.
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«Душа радуется, когда пациенту становится лучше…»
12 мая – Всемирный день медицинских сестер
Планировался один-единственный вопрос медсестрам – простой, незамысловатый: «За что вы любите свою работу?»
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Жизнь дана на добрые дела
С 25 по 30 апреля в Маслянинской школе номер 4 прошла Неделя Добра и Милосердия под девизом «Мы такие разные, но мы вместе!»
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Загляну я в Интернет: будет пенсия иль нет?
Для чего нам нужен личный кабинет застрахованного лица
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Просто сыр – уже не интересно!
Ознакомление с ходом посевных работ, встреча с инвесторами, совещание по вопросам развития нашей территории, посещение спортивных и социальных объектов, большой диалог с ветеранами – таковы основные пункты программы рабочего визита Губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого...
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На неделю – в страну сказок
2016 год объявлен Годом российского кино, по всей стране проводятся мероприятия различного уровня, и Маслянинская Детская библиотека – не исключение.
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Музыкант-первоклассник
Самых маленьких учеников Маслянинской детской школы искусств ждал серьезный конкурс «Музыкант-первоклассник», который уже десятый юбилейный год проходит в школе искусств «Берегиня» города Бердска.
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«Волшебные ноты» – три тура
В Новосибирске в областном колледже культуры и искусства прошел заключительный этап областного конкурса юных пианистов «Волшебные ноты».
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Культура возрождается вместе с ремеслом
В самом центре комнаты районного фольклорного центра «Горница» растопырился основательный такой и солидный старый ткацкий станок.
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Первый год второго срока
Дежавю – это слово пришло на ум, когда заехали в Егорьевское. Где-то уже это видела. Вспомнила: лет шесть назад, приехав в это село, увидела у реки главу администрации Александра Михайловича Анкудинова рядом с трактористом – чего-то тому объяснял.
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Тайна первоначального капитала
Мы встретились, когда этот худощавый мужчина вёз на тележке несколько пластиковых бидонов к видавшему виды «Жигулёнку». И было понятно, что в этих ёмкостях козье молоко.
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...И мешок табака
Краткий анализ преступлений и правонарушений на территории Маслянинского района в период с 4 по 10 апреля.
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Суенгинцам покорилась «крута» вода
Учащиеся Суенгинской школы: Евгений Боровиков, Андрей Волков, Алексей Леконцев, Виктор Пензин – приняли участие в открытом чемпионате Новосибирской области по спортивному туризму на водных дистанциях «Мемориал Шабалина-2016», где заняли первое место в прямом слаломе (сплав на двух- и четырехместных...
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С гордостью – о наших земляках
С 8 по 12 апреля на территории Маслянинского района проходила акция «Их именами названы улицы».
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Вновь с победой!
На прошлой неделе завершился международный фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Весенние ритмы», где вновь отличился образцовый ансамбль детской школы искусств (руководитель Анна Долбова) «Веселуха», завоевав диплом лауреата I степени в номинации «Народный вокал».