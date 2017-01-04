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Газета «Маслянинский льновод»

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РФ / Новосибирская область / Муниципальный район Маслянинский

4 января 2017, ср 2017.01.04 17:46:43

Весь фотоальбом: День района-2015

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Отражение добра

Влад Манин с коровкой-кормилицей

08.12.2016 14:29

В рамках традиционной акции «Социальный контракт помог нашей семье – мы поможем другим», приуроченной к декаде инвалидов, семья Маниных оказывает помощь соседке – инвалиду второй группы, ветерану труда Анне Федоровне Рудиной.

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08.12.2016 15:17
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Не в саду, не в огороде, а в редакции – итоги!

В канун районного Дня урожая были подведены итоги садово-огородных сюжетов, запечатленных в кадре.

08.09.2016 14:56
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Победы Надежды

11 августа 2016 года на базу санатория «Обские Волны» Ордынского района показать своё мастерство прибыли 35 операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, победители районных конкурсов из 22-х районов области.

18.08.2016 14:02
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Черепаха – символ движения

Пейнтбол– тактическая командная спортивная игра, главной отличительной особенностью которой, является использование оружия, но в этой игре нет пуль, оружия или других пугающих устройств. Теперь площадка, где можно поиграть в  пейнтбол открыта и в нашем районе.

18.08.2016 13:50
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Уборка началась

На прошлой неделе хлеборобы «Сибирской Нивы» приступили к обмолоту озимой пшеницы. На 10 августа обмолочено 1654 гектара. Урожайность составляет 32,3 центнера, что на 1,4 центнера меньше, чем в 2015 году. Оставалось убрать около 400 гектаров озимой пшеницы на Елбанском отделении предприятия.

18.08.2016 13:46
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Тара для ПЭТ

На прошлой неделе предприятием по сбору мусора «Чистый город» в поселке были установлены сетки по сбору ПЭТ (полиэтиленовой тары).

18.08.2016 13:42
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Прямой разговор с Главой

Уважаемые маслянинцы и гости нашего района!
Во вторник, 23 августа, редакция газеты «Маслянинский льновод» совместно с администрацией Маслянинского района проводит «Прямой телефон» с Главой района. В этот день с 9.00 до 10.00 вы можете позвонить по телефону 21-418 и задать любой интересующий вас...

26.05.2016 16:37

Их всё меньше. Связь всё лучше

Недавно страна отметила профессиональный праздник связистов. Редакция поздравила работников маслянинского узла связи с этим событием и попросила начальника участка Алексея Александровича Гладышева рассказать о последних производственных событиях, ближайших планах.

26.05.2016 16:20

«Душа радуется, когда пациенту становится лучше…»

12 мая – Всемирный день медицинских сестер

Планировался один-единственный вопрос медсестрам – простой, незамысловатый: «За что вы любите свою работу?»

26.05.2016 16:10
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Жизнь дана на добрые дела

С 25 по 30 апреля в Маслянинской школе номер 4 прошла Неделя Добра и Милосердия под девизом «Мы такие разные, но мы вместе!»

26.05.2016 16:02
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Загляну я в Интернет: будет пенсия иль нет?

Для чего нам нужен личный кабинет застрахованного лица

26.05.2016 15:44

Просто сыр – уже не интересно!

Ознакомление с ходом посевных работ, встреча с инвесторами, совещание  по вопросам развития нашей территории, посещение спортивных и социальных объектов, большой диалог с ветеранами – таковы основные пункты программы рабочего визита Губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого...

21.04.2016 16:41
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На неделю – в страну сказок

2016 год объявлен Годом российского кино, по всей стране проводятся мероприятия различного уровня, и Маслянинская Детская библиотека – не исключение.

21.04.2016 16:36
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Музыкант-первоклассник

Самых маленьких учеников Маслянинской детской школы искусств ждал серьезный конкурс «Музыкант-первоклассник», который уже десятый юбилейный год проходит в школе искусств «Берегиня» города Бердска.

21.04.2016 16:28
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«Волшебные ноты» – три тура

В Новосибирске в областном колледже культуры и искусства прошел заключительный этап областного конкурса юных пианистов «Волшебные ноты».

21.04.2016 16:25
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Культура возрождается вместе с ремеслом

В самом центре комнаты районного фольклорного центра «Горница» растопырился основательный такой и солидный старый ткацкий станок.

21.04.2016 16:22
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Первый год второго срока

Дежавю – это слово пришло на ум, когда заехали в Егорьевское. Где-то уже это видела. Вспомнила: лет шесть назад, приехав в это село, увидела у реки главу администрации Александра Михайловича Анкудинова рядом с трактористом – чего-то тому объяснял.

21.04.2016 16:18
  • 127
  • С

Тайна первоначального капитала

Мы встретились, когда этот худощавый мужчина вёз на тележке несколько пластиковых бидонов к видавшему виды «Жигулёнку». И было понятно, что в этих ёмкостях козье молоко.

21.04.2016 16:15
  • 157
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...И мешок табака

Краткий анализ преступлений и правонарушений на территории Маслянинского района в период с 4 по 10 апреля.

21.04.2016 16:13
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Суенгинцам покорилась «крута» вода

Учащиеся Суенгинской школы: Евгений Боровиков, Андрей Волков, Алексей Леконцев, Виктор Пензин – приняли участие в открытом чемпионате Новосибирской области по спортивному туризму на водных дистанциях «Мемориал Шабалина-2016», где заняли первое место в прямом слаломе (сплав на двух- и четырехместных...

21.04.2016 16:11
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С гордостью – о наших земляках

С 8 по 12 апреля на территории Маслянинского района проходила акция «Их именами названы улицы».

21.04.2016 16:09
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  • Н

Вновь с победой!

На прошлой неделе завершился международный фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Весенние ритмы», где вновь отличился образцовый ансамбль детской школы искусств (руководитель Анна Долбова) «Веселуха», завоевав диплом лауреата I степени в номинации «Народный вокал».

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Газета «Маслянинский льновод»

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