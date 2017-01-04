Газета «Маслянинский льновод»

Дежавю – это слово пришло на ум, когда заехали в Егорьевское. Где-то уже это видела. Вспомнила: лет шесть назад, приехав в это село, увидела у реки главу администрации Александра Михайловича Анкудинова рядом с трактористом – чего-то тому объяснял.